العدل تقرر نقل مقار انعقاد 4 محاكم بالمنوفية إلى وادي النطرون

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتحديد مقر انعقاد الدائرتين السابعة والثامنة جنايات (مأمورية استئناف عالى شبين الكوم) التابعة لمحكمة استئناف طنطا بمقر مجمع المحاكم بوادي النطرون اعتبارا من دور الأول من مارس ٢٠٢٢.

وصدر القرار بناء على ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.

كما أصدر مروان قرارا آخر بنقل مقر انعقاد جلسات محکمتی جنح جزئی، جنح مستأنف السادات إلى مقر مجمع المحاكم بوادي النطرون، بدلاً من المقر الحالي اعتبارا من أول فبراير عام ٢٠٢٢.

وكلف القرار الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ أحكامه.