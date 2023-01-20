وزير الخارجية الأرميني: مستعدون لتكثيف الحوار مع أذربيجان لتطبيع العلاقات

أعرب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتكثيف الحوار مع أذربيجان؛ لتطبيع العلاقات الثنائية.

وقال ميرزويان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية: "كما في السابق، تُظهر أرمينيا نهجًا بناء وصادقًا في عملية التفاوض، لأن هدفنا في النهاية هو إرساء الأمن والسلام في المنطقة، لقد استجبنا لنداءات المجتمع الدولي ومستعدون للتفاوض بشكل أكثر كثافة".

وأضاف: "أن أرمينيا لم تتوقف أبدًا عن التفاوض على إبرام معاهدة تهدف إلى إقامة علاقات سلمية مع اذربيجان"، موضحًا أنه على الرغم من الإجراءات غير القانونية التي تتخذها أذربيجان بشأن ممر لاتشين وتأجيل اجتماع موسكو، سلمت يريفان إلى الجانب الأذري مقترحاتها الجديدة بشأن مشروع المعاهدة منذ أكثر من شهر "ولكننا لم نتلق أي رد حتى الآن"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت، في 21 ديسمبر، حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.