مدرب غينيا : ثأرنا من جامبيا

أعرب كابا دياوارا، المدير الفني لمنتخب غينيا لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه المنتخب الغيني أمام جامبيا 1 / صفر أمس الجمعة في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023" .

وقال دياوارا أن المنتخب الغيني انتقم من خسارته بهدف نظيف أمام جامبيا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021".

وأضاف :""الفوز الذي حققناه يعتبر انتقاما لخسارتنا السابقة أمام جامبيا، والتي كانت في نسخة 2021. أعرف كم كانت تلك الخسارة قاسية، وذكرت اللاعبين بذلك. الفوز مهم أكثر، لأنه يؤكد أننا تطورنا منذ سنتين، لقد عملنا جيدا وحققنا الفوز".

وقال دياوارا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "الآن سنسترجع جيدا، وبعدها سنبدأ التحضير للمباراة القادمة الصعبة أمام السنغال".

وأضاف: "ما لم يسر معنا بشكل جيد في الشوط الأول، هو غياب الفعالية، وبعد التغييرات تحسنت الأمور، وإذا كان باستطاعتنا قتل المباريات في الشوط الأول، سيكون ذلك أمرا جيدا".

وعن المباراة المقبلة أمام السنغال، قال دياوارا أن لاعبيه يهدفون للفوز على حامل اللقب، وأكد : "مباراة السنغال، ستكون الأخيرة في المجموعة وستكون مباراة كبيرة، هي ديربي الشرق الكبير، والديربي لا يُلعب بل يجب الفوز فيه. لن نخوض اللقاء من أجل اللعب فقط، خاصة وأننا نملك 4 نقاط، بل نستهدف الصدارة ونسعى من أجل التأهل في المركز الأول على مستوى مجموعتنا".

من جانبه، أشاد كامارا أجويبو، لاعب منتخب غينيا والذي حصل جائزة رجل المباراة أمام جامبيا، بمدربه، وقال :"كابا مدرب يدفعنا للعمل، عندما نكون في غرف الملابس يقول لنا كلمة يحفزنا بها كثيرا خلال المباريات".

وعن حصوله على جائزة رجل المباراة، قال أجويبو : "أهدي هذه الجائزة إلى أبي المتوفي".