الرئيس الإيراني يعلق على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيا ومؤسفا

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون قاسيًا ومؤسفًا».

وألمح ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى أن طهران تعمل ربما من أجل استعادة برامجها التسليحية بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو الماضي. وتنفي إيران امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: «أقرأ أنهم يطورون أسلحة وأشياء أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فهم لا يستخدمون المواقع التي دمرناها، بل ربما مواقع غيرها».

وشنت قوات أمريكية غارات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران بعد انضمامها لإسرائيل التي خاضت حربا استمرت 12 يوما ضد طهران في يونيو الماضي.

وصرح ترامب آنذاك بأن الضربات «دمرت» المنشآت الإيرانية المستهدفة، على الرغم من أن تقييما أمريكيا لاحقا أظهر أن الهجمات لم تلحق أضرارا تُذكر إلا بموقع واحد فقط وهو فوردو.