مرموش يصل إنجلترا لإتمام انتقاله لـ مانشستر سيتي

وصل عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، إلى إنجلترا مساء اليوم الاثنين، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي رسميا في صفقة ستكلف خزينة العملاق الإنجليزي 75 مليون يورو.

وفقا لشبكة "سيتي إكسترا"، المهتمة بأخبار السيتي، وصل مرموش إنجلترا بالفعل قبل ساعات قليلة، قادمًا من ألمانيا.

وكان عمر مرموش قد ودع جماهير فريقه آينتراخت فرانكفورت عقب مباراة دورتموند في الجولة الماضية من الدوري الِألماني، ولم يشارك مرموش في المباراة بسبب إنهاء التفاوض مع السيتي، وعقب المباراة نزل لأرض الملعب مودعًا جماهير فرانكفورت بالدموع قبل الرحيل صوب مانشستر سيتي.