مركز بحوث الإسكان والبناء ينظم دورة تدريبية حول الحماية من الحريق

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة الدكتور محمد مسعود السعداوي، دورة تدريبية حول "الحماية من الحريق" خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن هذا التدريب يأتي في إطار دعم وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية وفق متطلبات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وقرر المركز تقديم الدورة مجاناً للعاملين بوزارات الصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية؛ بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتعزيز منظومة السلامة داخل المنشآت.

وتشمل محاور الدورة التدريبية التعريف بالكودات واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالحماية من الحريق، واستعراض المتطلبات التصميمية الأساسية الواردة بالكود المصري، بالإضافة إلى شرح معايير السلامة والأمان لشاغلي المباني، والتي تضمنت مسافات الترحال، ومنافذ الهروب، والنهايات، والسلالم، والمناسيب.

وتستهدف الدورة بناء قاعدة معرفية تمكن المتدربين من فهم فلسفة الحماية من الحريق، وربط المتطلبات النظرية بالتطبيق العملي داخل مختلف أنواع المنشآت، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.