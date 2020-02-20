إصابة مواطنين روسيين على متن السفينة «دايموند برينسيس» بفيروس كورونا المستجد



أعلنت السفارة الروسية لدى اليابان اليوم الخميس، عن إصابة اثنين من المواطنين الروس بين ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للسفارة- أوردته وسائل إعلام روسية- أن الأطباء بعد الفحص أكدوا تشخيص حالتين جديدتين بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن الحالتين لمصابين من الجنسية الروسية، وأنه سيتم نقل المواطنين الروسيين إلى المستشفى للعلاج.

يُذكر أن السلطات اليابانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"، المحتجزة قبالة ميناء يوكوهاما رهن الحجر الصحي بسبب تفشى الفيروس بين ركابها، موضحة أنه يوجد نحو 3500 شخص على متن هذه السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات في اليابان.