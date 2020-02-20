تقرأ بلهجة ثابتة وهيئة خاطفة للأنظار نشرة إخبارية لطالما كانت حكرًا على الرجال بالشاشات الكورية الجنوبية لتصبح السيدة لي سو جيونج، أول مذيعة من الجنس الناعم بقناة كي بي إس الحكومية.

وبحسب "فرانس 24" فستظهر لي على شاشات التلفاز بنشرة رئيسية 5 مرات بالأسبوع.

وتعد كوريا الجنوبية من الاستثناءات الواضحة بين الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا في مجال المساواة بين الجنسين التي هي الأدنى بين تلك الدول فى مختلف المجالات ومنها الإعلام إذ يكون عرض النشرات المهمة حكرا على الرجال بينما تقوم المذيعات الفتيات بعرض المحتويات الخفيفة ومعظم تلك الفتيات لا يكملن العمل بالإعلام ويقمن بدلا من ذلك بالزواج من الأغنياء الكوريين.

ولم تصل لي لموقعها ذلك بسهولة إذ إن عمرها حينما تم تعيينها كمذيعة 43 عامًا.

وتقول لي إن وجود المرأة بالإعلام اقتصر على كونها زهرة جميلة ولكنها حسب قولها تطمح لأكبر من ذلك لتقوم بثورة على النظام المحافظ للإعلام الكوري ولإعادة الجماهير الكورية التي هجرت التلفزيون الحكومي بسبب سياساته القديمة.

ونجحت لي برفع نسبة مشاهدة برنامجها منذ تم تعيينها فيه نوفمبر الماضي من 9.6% لـ111% ليكون أعلى برنامج مشاهدة في كوريا الجنوبية.

وما يضايق لى هو تسليط الضوء الزائد عليها في كل خطأ قد ترتكبه إذ تقول: "أخشي أن أفعل خطأ صغيرا فيتم تعميمه على جميع الإعلاميات فتقل فرصهن بالنجاح وهذا أكبر عبء ومسؤولية أتحملها الآن".

ويذكر إنه فى كوريا الجنوبية تتخلى معظم السيدات عن عملهن بسبب رفض المجتمع أن تكون سيدة عاملة ولها أطفال بنفس الوقت وأخريات من السيدات قررن عدم الإنجاب للحفاظ على وظائفهن حتى وصل معدل إنجاب السيدة الكورية عام 2018 لـ0.9% فقط.

وتقول لى إنها كادت تستسلم لمشكلة الإنجاب مع العمل بعد عام من ولادة ابنها الأول ولكنها تخطت ذلك لتصبح أما ناجحة لطفل 6 سنوات إلى جانب نجاحها المهني.

ويقول كيم يونج مايونج مدير قناة "كي بي إس" إن تعيين النساء بمهنة المذيعات هو طلب العصر، مضيفا أنه كان مستحيلا عليه طرح مثل ذلك الأمر على أحد أيام الثمانينيات مثلا.