امرابط لاعب النصر يثني على الجمهور السعودي

أعرب المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر عن سعادته باللعب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال امرابط في مقطع فيديو متداول "عندما يحضر والدي المباراة تبدو وكأنها احتفالات كبيرة وهذا ما لا نراه في البطولات الأخرى، فالصيف الماضي عندما لعبنا الديربي كانا مع جماهير النصر وقريبين من جماهير الهلال لم تكن هناك أي شتائم وكان الوضع آمنا ومطمئنا جدا والجميع كان سعيدا لأنهم جاءا ليشاهدا مباراة كرة قدم وهذا أمر رائع ولا يصدق".

وأضاف امرابط "بعض الأحيان نذهب لمدينة أخرى ونجد جماهير النصر في انتظارنا في المطار أو الفندق وفي بعض الأحيان تكون جماهير النصر أكثر من جماهير الفريق صاحب الأرض".

ووصف امرابط الدوري السعودي بالأقوى في قارة آسيا، مشيدا بالأجواء الجماهيرية بشكل خاص.