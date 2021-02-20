وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتاجر بأعراض اليمنيين

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي تتاجر بأعراض اليمنيين، كما أن فيها 5 من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية.

وحذر الإرياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، من لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، بعد سقوط كل شعاراتها، لمحاولة إثارة حمية قبائل اليمن والزج بهم لقتال إخوتهم اليمنيين بمأرب عبر الترويج لكذبة اختطاف نساء.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تتناسى آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل‏ في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي انتهكت حرمات المنازل ومارست بحق المرأة ابشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا‏.