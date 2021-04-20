وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم السبت انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ) بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نقلته وزارة الخارجية الأمريكية: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الحشد العسكري الروسي المهدد حول أوكرانيا وفي بيلاروس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها بشكل غير قانوني".

وأضاف البيان: "يشكل الحشد غير المبرر للقوات العسكرية الروسية تحديا للأمن العالمي والنظام الدولي، وهو أكبر انتشار في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة."

وتابع البيان: "ندعو روسيا إلى اختيار مسار الدبلوماسية وتهدئة التوترات وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية، بما في ذلك الحد من المخاطر وضمان شفافية الأنشطة العسكرية".

وتابع: "يجب على روسيا خفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقيات مينسك. إن زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط التماس في الأيام الأخيرة مقلقة جدا. ونحن ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، إذ أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك، كما ندين استمرار الاتحاد الروسي في تسليم جوازات السفر الروسية لسكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، فذلك يتعارض مع روح اتفاقيات مينسك بكل وضوح".

وأوضح البيان: "نحن قلقون بشكل خاص من الإجراءات التي اتخذتها “الجمهوريات الشعبية” التي نصبت نفسها بنفسها والتي يجب أن ينظر إليها على أنها تمهد الطريق للتصعيد العسكري. نحن قلقون من إمكانية استخدام الحوادث المدبرة كذريعة لتصعيد عسكري محتمل. يجب أن تستخدم روسيا نفوذها على الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها لممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد".

وأعرب وزراء الخارجية عن دعمهم القوي لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي يلعب مراقبوها دورا رئيسيا في جهود خفض التصعيد.