تغنت جماهير ليفربول، بـ محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، بعد تألقه أمام نوريتش سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، واحرازه هدف من ثلاثية الريدز خلال اللقاء.

وطالبت جماهير الريدز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إدارة النادي التجديد لـ محمد صلاح، بعدما شارك كأساسي في المباراة، وقدم أداءً جيدًا طوال الـ90 دقيقة، وتمكن من إحراز هدف رائع.

ورصدنا في التقرير التالي، ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء الفرعون محمد صلاح، بعد هدفه أمام نوريتش سيتي، والتي جاءت على هذا النحو:

البداية مع احد المشجعين والذي علق على هدفه أمس، قائلا: "جاء من مصر لغزو العالم.. ملك مصر".

بينما غردت آخرى: "أعطوه عقدًا، وسيحرز 150 هدفًا آخرين".

وكتب مشجع: "الكرة الذهبية في انتظاره".

بينما قال آخر: "محمد صلاح سدد 7 تسديدات اليوم منها 3 تسديدات على المرمى، وقام 6 تمريرات مفتاحية، وخلق فرصة واحدة كبيرة وأداؤه مُذهل".

فيما غرد أحد المشجعين: "ليفربول قطع أجنحة الكناري، وأصبحوا غير قادرين على الطيران، لقد اعتقد الكناري أنهم فريسة، ثم جاء الأسد السنغالي، وسجل الملك المصري هدفًا برقصة فرعونية ليسجل هدفه الـ150، ثم سقط عليهم الصقر الجديد دياز بهدف ثالث".

وأشاد مُشجع بأداء صلاح، وكتب: "لقد كان جيدًا مرة أخرى اليوم، وكلما حصل على الكرة كان يحدث شيئًا ما".

بينما كتب أحدهم: "الآن يجب أن تمنحوه عقدًا جديدًا، وهو أمر مستحق تمامًا".

فيما قال آخر: "شكرًا صلاح، 150 هدفًا أعطتنا الكثير من الفرح".

واتفق معهم آخر، مُغردًا: "يجب أن يتم إعطاء الرجل كل ما يطلبه، لا يمكن استبدال الأفضل في العالم".

وكتب أحدهم: "محمد صلاح كان رجل المباراة اليوم، أداء تشامبرلين كان سيئًا، وأليسون بالأسيست الجيد لـ صلاح أفلت من الانتقادات، أداء جيد من قبل اللاعبين".

وطالب آخر، بتمديد عقد صلاح، وكتب: "يجب أن يتم إعطاء صلاح العقد الذي يستحقه، ملاك النادي لديهم سجل في السماح لأفضل اللاعبين بالرحيل".

وغرد مُشجع آخر وكتب: "صلاح سوف يحطم كل سجلات ليفربول التهديفية".

ونستمر مع ردود الأفعال حيث كتب، مُشجع: "صلاح كان رجل المباراة على الأرجح، إنه يُقدم أداء ممتاز في جميع الجولات وسجل هدفًا ثانيًا حاسمًا، وتسيميكاس كان جيدًا بنفس القدر، كلاهما كانا رائعان".

وطالب أحدهم، بتمديد عقد صلاح: "الآن يجب الإعلان عن عقد مدى الحياة لـ صلاح".

ووجه آخر طلبًا لملاك النادي وغرد: "يجب أن يتم منح محمد صلاح ما يريُد".

بينما قال الأخير: "بغض النظر عما يريده محمد صلاح، يجب على إدارة النادي تجديد عقد صلاح، أنا لا أصدق، أنه لم يوقع على عقد جديد، يجب على ليفربول الإبقاء على هذا الرجل مدى الحياة".

