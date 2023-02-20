شهدت الأيام الماضية جدلا طريفا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"، التي جسدها الفنان الراحل جمال رمسيس ضمن أحداث فيلم "إشاعة حب"، الذي أُنتج قبل أكثر من 60 عاما، وتحديدا عام 1960.

وانتصر رواد السوشيال ميديا لشخصية "لوسي"، رغم أنها من المفترض شخصية عديمة المسئولية لشاب يعيش على أموال والدته وأسرته الغنية، ولا يهمه سوى الرقص وإيقاع الفتيات في حبه، لكن رواد السوشيال ميديا في هذا الزمن، شاهدوا فيه وجها مختلفا، حيث أكد كثيرون أنه متعدد النقاط الإيجابية، فهو متعلم في أوروبا، ويجيد أكثر من لغة، ومثقف فنيا، ويعمل في المهنة التي يعشقها، وهي تدريب الرقص، وحصل على الماجستير فيه من أوروبا، وصريح، ولم يكذب مثل بطل العمل عمر الشريف الذي لجأ لأساليب خداعية لإيقاع ابنة عمه في حبه، وكان لوسي مهذبا في تعامله مع السيدات، بخلاف بطل العمل الذي كان حادا، ويفتقد للياقة.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المخرج الراحل فطين عبدالوهاب تعمده تسليط الضوء على سلبيات الشخصية، ودفع الفنان يوسف وهبي للتنمر عليه والسخرية منه، رغم أنه شخصية تفتقد للأخلاق، ومهمل لعمله، ويطارد النساء، ويخون زوجته.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لوسي ابن طنط فكيهة" هو الشخصية الوحيدة في الفيلم الواضحة التي تتمتع بذكاء شديد، فهو الوحيد الذي لم يصدق أن الفنانة هند رستم تربطها علاقة عاطفية بالشاب "حسين" أو عمر الشريف، الذي ظنه لوسي أنه الميكانيكي في أول لقاء جمع بينهما.

جدير بالذكر أن فيلم إشاعة حب، مأخوذ عن قصة جون إيمرسون، وانيتا لوس، وسيناريو وحوار علي الزرقاني ومحمد أبو يوسف، وبطولة عددا كبيرا من الفنانين، منهم "عمر الشريف، وسعاد حسني، ورجاء الجداوي، وجمال رمسيس، وعبدالمنعم إبراهيم، وإحسان شريف".