محافظ أسوان يعتمد لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة دراو بإجمالي 51 كتلة عمرانية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لوحات تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز ومدينة دراو بإجمالي 51 كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية التي تتضمن مدينة دراو، والقرى والنجوع والتوابع.



يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي "حياة كريمة"، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية لكافة المدن، والقرى والتوابع.



جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والمهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وأيضاً المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وكمال حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.



وكشف المحافظ أن مركز دراو هو ثالث مركز على مستوى المحافظة بعد مركز أسوان ونصر النوبة، حيث تم الانتهاء من تدقيق التجمعات العمرانية له بكافة مستوياته (مدينة - قرية – توابع)، ووفقاً لبيانات التقسيم الإداري الذي تم اعتماده منذ أكثر من عام.