تألق فرناندو موسليرا حارس إستوديانتس في ركلات الترجيح ليقود فريقه للفوز 5-4 على ريسنج بركلات الترجيح في نهائي المرحلة الختامية للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، على ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس في وقت مبكر، اليوم الأحد.

وحقق إستوديانتس بهذا الفوز لقبه الأول منذ فوزه بالمرحلة الافتتاحية في عام 2010، وسيواجه بلاتينسي بطل المرحلة الافتتاحية لهذا العام على لقب كأس الأبطال الأسبوع المقبل.

عاش إستوديانتس فترة تحضير صعبة للمباراة النهائية، بعد قرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بإيقاف رئيس النادي خوان سيباستيان فيرون والتشكيلة الأساسية للفريق الشهر الماضي، بعد رفضهم تشكيل ممر شرف للاعبي روساريو سنترال.

وفاز روساريو بلقب "بطل الدوري المحلي" المستحدث بعد تغيير غير مسبوق في القواعد في نهاية الموسم، بعدما أنهى الموسم الاعتيادي بمرحلتيه الافتتاحية والختامية برصيد 66 نقطة.

وأولى لاعبو إستوديانتس ظهورهم للاعبي روساريو عندما دخلوا أرض الملعب لخوض مباراة دور الستة عشر من مرحلة خروج المغلوب بالمرحلة الختامية، احتجاجا على تتويج منافسهم باللقب.

وتغلب إستوديانتس 1-صفر على روساريو، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على سنترال كوردوبا في دور الثمانية وخيمناسيا في قبل النهائي.