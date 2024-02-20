إسماعيل هنية يصل القاهرة لإجراء مباحثات حول جهود وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.



وأوضحت حركة حماس، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة لليوم الـ 137، بقصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال.



واستشهد عدد كبير من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من مسيرات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة، ومحور صلاح الدين جنوبا، وتمركزت قرب تقاطع شارع 8 مع شارع صلاح الدين وسط قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وإطلاق قذائف مدفعية طالت عددا من المنازل؛ ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا على الأقل والعشرات من الجرحى.