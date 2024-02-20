القاهرة الإخبارية: دعم شعبي لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لاهاي، إن الوفود مستمرة في التوافد على محكمة العدل الدولية، من أجل تقديم إحاطتها بخصوص ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وذكر «بشير»، أن 11 ممثلًا من الدول تحدثوا في محكمة العدل الدولية، بشن الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، واتفق الجميع أنه من الضروري وقف الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.

ونوه مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن كل ممارسات إسرائيل في فلسطين، هي ممارسات احتلالية ويجب أن تتوقف، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد وجود العديد من الوفود من الدول التي تساند الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن محيط المحكمة، يتواجد فيه منذ ساعات الصباح، العشرات من الداعمين لفلسطين، والذين طالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معقبًا: «هذا دعم شعبي وفي داخل المحكمة دعم سياسي».

وتواصل محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكانت المحكمة قد افتتحت الجلسات أمس، بالاستماع إلى مرافعة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتستمع المحكمة اليوم، لإحاطات من 11 دولة، هي: جنوب إفريقيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وهولندا وبليز وكندا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي.