باير الألمانية تعتزم خفض توزيعاتها النقدية

أعلنت شركة الأدوية والعلوم الحيوية الألمانية العملاقة باير اعتزامها تعديل سياسة التوزيعات النقدية لكي تصرف الحد الأدنى الملزم قانونا لمدة ثلاث سنوات.



ججاء ذلك بعد مراجعة أولويات تخصيص أموال الشركة بهدف خفض الديون. ويمكن أن يؤدي التغيير إلى خفض التوزيعات النقدية عن العام المالي الحالي إلى 11ر0 يورو للسهم الواحد مقابل 40ر2 يورو للسهم الواحد خلال العام المالي الماضي.



ومن المقرر أن يطرح مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في باير على الجمعية العمومية للمساهمين مقترح التوزيعات النقدية الجديد خلال الاجتماع السنوي للجمعية يوم 26 أبريل المقبل.



وقالت شركة باير في بيان إن مقترح التوزيعات النقدية الجديد يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مستوى مرتفعا من الديون مع أسعار فائدة مرتفعة وصعوبة موقف التدفقات النقدية الحرة لديها.