الجامعة العربية تستضيف حفل تقديم جائزة ابن بطوطة لعام 2025

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاقتصادية حفل تقديم جائزة ابن بطوطة لعام 2025، حيث قامت المنظمة العربية للسياحة بتقديم جائزة ابن بطوطة لعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال السياحة والسفر.

وقام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بتكريم السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر الطيران للخطوط الجوية، واللواء محمد شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

من جانبه، أكد السفير المالكي على الدور الهام التي تقوم به المنظمة العربية للسياحة في مجال السياحة والسفر من خلال تحقيق الشراكات الفاعلة فيما بين المنظمات العربية والدولية المتخصصة والقطاع الخاص من أجل دعم الدول الأعضاء بالجامعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية في هذا المجال بمنطقتنا العربية، وكذلك ثمن بجهودها في نشر الوعي الثقافي من خلال تسليط الضوء على أهمية السياحة والسفر لتتقارب الشعوب.

والجدير بالذكر أن العالم العربي يحتفل بيوم 24 فبراير من كل عام "يوم السياحة العربي" وهو التاريخ الذي يتطابقُ مع ميلاد الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، والذي عُرف برحلاته الاستكشافية الهامة، حيث سافر ابن بطوطة إلى معظم انحاء افريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشبه الجزيرة الايبيرية.

ويعد كتاب رحلة ابن بطوط " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، من أشهر كُتب الرِحلاتِ في التاريخ، ولقب ابن بطوطة ﺑ أمير الرحالة المسلمِين نظرًا لما عُرف به بكثرة ترحاله وشهرته العالمية.