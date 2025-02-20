الري توجه بسرعة بحث طلبات إحلال وإنشاء عدد من الكباري على الترع ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة

- دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

- التوجيه بسرعة بحث طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات

- التوجيه بسرعة بحث طلبات تخصيص أراضي مملوكة للوزارة لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب؛ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

تناول اللقاء تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة.

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية)، حيث استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.

كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - إنشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه أم وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة)، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.