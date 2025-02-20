نتنياهو يجدد تعهده بإعادة جميع المحتجزين والقضاء على حماس

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعهده بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، والقضاء على حركة حماس، وتأمين مستقبل بلاده.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، للتعليق على مشاهد تسليم المقاومة الفلسطينية لرفات 4 محتجزين صباح اليوم، إلى فرق الصليب الأحمر.

وأشار إلى أنه يشعر بـ«الألم الممزوج بالغضب» جراء تلك المشاهد، متعهدًا بعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023 مرة أخرى.

وفي وقت سابق، تسلمت طواقم الصليب الأحمر ضمن عملية التبادل السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين قتلوا بقصف إسرائيلي خلال احتجازهم في القطاع.

ووضعت المقاومة على منصة تسليم جثامين الأسرى لافتة: «عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت».

ووضعت القسام الجثث داخل توابيت سوداء فيما غلّفها الصليب الأحمر بكفن أبيض.

ومساء الأربعاء، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تسليم جثامين عائلة بيباس، وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد.