عمرو جمال يبدأ مرحلة التأهيل بعد جراحة الصليبي

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بدأ عمرو جمال، مهاجم فاركو، مرحلة العلاج الطبيعى بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبى الخميس الماضى في إحدى المراكز الطبية المتخصصة هناك، والتي أجرى فيها الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الاهلى نفس الجراحة، ومن المتوقع أن يعود الغزال للقاهرة الأربعاء المقبل.

ويرافق عمرو جمال في رحلته العلاجية مجدى وهبى طبيب فاركو حيث يستمر اللاعب هناك يتابع مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعى تحت اشراف الطبيب الذى أجرى الجراحة قبل العودة للقاهرة لبداية المرحلة الأولى من التأهيل.

لعب عمرو جمال مع فاركو 11 مباراة سجل هدفين في 826 دقيقة قبل الاصابة بالرباط الصليبى.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 12 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.