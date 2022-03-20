كشف أمير توفيق، مدير تعاقدات الأهلي، تفاصيل تجديد عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، حتى عام 2024.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد موسيماني مع الفريق، بعدما تحدث في وسائل الإعلام عن رغبته في التجديد لفرض الاستقرار الذهني على الجهاز الفني واللاعبين.

وشرح أمير توفيق في تصريحات تيلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أسباب تأخر الإعلان عن التجديد.. قائلا: "نتفق في البداية أن موسيماني والأهلي كان يريدان الاستمرار وهو ما تواصلنا لاتفاق وتم التجديد".

وأضاف: "لا أريد أن أقول أنه تأخير بل كان ضغط المباريات هو السبب في تلك الفترة بالإضافة إلى أننا كنا نريد التحدث معه بشكل مستمر لشرح طلباتنا وهو أيضا".

وأكمل أمير توفيق: "من حق موسيماني أن يعرض طلباته وهي مفاوضات طبيعية، وأيضا من حق الأهلي أن يكشف إمكانياته أو طلباته وفي النهاية تم الاتفاق، ولا يوجد أي صعوبات على الإطلاق".

وواصل: "تم الانتهاء من جميع الأمور منذ فترة وجهزنا العقود وكانت متوقفة فقط على التوقيع والإعلان الرسمي، وبالفعل حدث ذلك بعد مباراة بيراميدز في الدوري ولم نجد الوقت لتصويره لأنه سافر إلى جنوب إفريقيا مباشرة".

وعن خلافه معه أو مع غدارة أعماله.. قال: "لا يوجد أي خلافات على الإطلاق لكنها كانت مفاوضات وهذا طبيعي كما ذكرت، وفنيا كنا نراه المدرب المشروع للأهلي لأنه نجح في كثير من الإنجازات في أقل من عامين".