مجموعة بيراميدز - الصفاقسي يودع الكونفدرالية بهزيمة مفاجئة أمام زاناكو

ودّع الصفاقسي التونسي منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة بهدف نظيف، أمام مضيفه زاناكو الزامبي، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الغروب في العاصمة لوساكا جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

وتمكن زاناكو من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 عن طريق بويد سيامي مسوندا، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى من المرمى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد زاناكو إلى النقطة الثالثة بعدما حقق أول انتصاراته في البطولة، فيما توقف رصيد الصفاقسي التونسي عند النقطة الرابعة في المركز الثالث، ليؤكد صعود أهلي طرابلس رفقة بيراميدز من هذه المجموعة.