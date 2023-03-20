رئيس وزراء الهند يشيد برقص الألمان على أنغام أغنية «ناتو ناتو» الفائزة بالأوسكار

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بفيديو الرقص الذي أعدته السفارة الألمانية في الهند على أنغام أغنية "ناتو ناتو"، الهندية التي فازت مؤخرا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية ضمن عمل سينمائي.



وكتب مودي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألوان وأذواق الهند، واضح أن الألمان يمكنهم الرقص وبشكل جيد".



ورقص السفير الألماني لدى الهند فيليب أكرمان وموظفو السفارة على أنغام أغنية "ناتو ناتو" الهندية التي فازت مؤخرا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية ضمن فيلم "آر آر آر" في وسط الجزء القديم المزدحم من العاصمة نيودلهي.



ونشرت السفارة على موقع تويتر، في العطلة الأسبوعية مقطع الفيديو الذي تم إنتاجه بطريقة احترافية وتصويره بطريقة فلاش موب، وكتب السفير: "الألمان لا يستطيعون الرقص؟ حسنا، أبعد ما يكون عن الإتقان لكنه مضحك".



وحظى الفيديو بالعديد من المشاهدات والتعليقات وإعادة النشر على تويتر، كما تم نشره على العديد من وسائل التواصل المحلية.



وارتدى أكرمان ملابس هندية خلال الفيديو وارتدى معظم موظفي السفارة الهندية والألمانية إما كورتاس أو ليدرهوسن ودرندلز، وهي لباس تقليدي في جنوب ألمانيا.



وقال متحدث باسم السفارة، إن الجميع تدربوا لمدة ساعتين في حديقة السفارة مع مصمم رقص على الرقصة التي استغرقت قرابة دقيقة.



وتم تصوير الفيديو الأصلي للأغنية الحائزة على جائزة أوسكار أمام قصر السيدة مريم المبني على الطراز الباروكي في العاصمة الأوكرانية كييف، والذي كان المقر الذي يعقد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاءاته الرسمية قبل الحرب.