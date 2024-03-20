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تحرير 10 محاضر لمخابز مخالفة في كفر الدوار بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:36 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تم تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية، بواقع 7 محاضر لمخابز أنتجت خبز بلدي ناقص الوزن حتى 19 جراما في الرغيف، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار وفحص شكاوي المواطنين.

كانت الحملة برئاسة كامل عمران، ورفقة خالد سعيد محمد المفتش بالإدارة، وتستمر الحملات للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التلاعب بدعم المواطن.

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