لا شبهة جنائية في تخلص نقاش من حياته شنقا ببولاق الدكرور

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة أقدم نقاش على إنهاء حياته شنقا، لإدمانه المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتبين انتحاره لإدمانه المواد المخدرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على شخص مشنوقا داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية.

وبالفحص وعمل التحريات تبين انتحار نقاش لإدمانه المواد المخدرة، وبسؤال زوجته نفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.