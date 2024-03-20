جيش الاحتلال يعلن اغتيال 4 قادة من حماس في رفح

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قضاء الطائرات الحربية، بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية، على 4 قادة من حماس في رفح.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، أن المستهدفين ينتمون للجان الطوارئ التابعة لحركة حماس في منطقة رفح، زاعمًا أنهم كانوا يساعدون الجناح العسكري لحماس (كتائب القسام) على ترسيخ استمرار سيطرته ونشاطاته في الميدان.

ولفت إلى «القضاء على كل من: سيد قطب الحشاش، وأسامة حمد ضهير، محمد عوض الملالحي، باعتبارهم رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح»، مشيرًا إلى القضاء على «هادي أبو الروس، الذي كان يتولى منصب ضابط عمليات لجان الطوارئ»، وفقًا لادعائه.

وذكر أن «القادة المذكورين عملوا على تنسيق النشاطات التنظيمية لحماس في المناطق الإنسانية، وتولوا المسئولية عن النشاطات الحركية والعلاقة مع عناصر الحركة كافة في الميدان»، بحسب مزاعمه.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ166 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفًا و923 شهيدًا، و74 ألفًا و96 إصابة.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و162 إصابة.

ونوهت صحة غزة أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».