 باكستان.. إحباط هجوم إرهابي قرب مجمع ميناء باكستاني تديره الصين - بوابة الشروق
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باكستان.. إحباط هجوم إرهابي قرب مجمع ميناء باكستاني تديره الصين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 6:35 م


شنت جماعة إرهابية هجوما بالقرب من مجمع ميناء جوادار الباكستاني في منطقة بلوشستان جنوب غربي البلاد، وانتهي الهجوم بعد مقتل جميع الإرهابيين.

ونقل التلفزيون الباكستاني المملوك للدولة عن مسئول أمني لم يذكر اسمه أن ثمانية مسلحين قُتلوا وتم إحباط الهجوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنور جميل، مسئول الشرطة، من مدينة جوادار الساحلية، قوله إن هناك تقارير عن انفجارات وتبادل لإطلاق النار وردت من المنطقة القريبة من الميناء، الذي تديره شركة تشاينا أوفرسيسز بورتز هولدينج باكستان.

ويشهد إقليم بلوشستان تمردا محدودا منذ عقود، حيث يطالب القوميون البلوش بقدر أكبر من الحكم الذاتي السياسي وحصة أكبر من موارد الإقليم.

وأعلنت جماعة مسلحة محلية، تُدعى جيش تحرير بلوشستان، في بيان مسئوليتها عن الهجوم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وكانت الصين قد أثارت مخاوف بشأن الأمن في باكستان بعد مقتل مواطنين صينيين في هجمات سابقة.

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