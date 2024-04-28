الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة أكثر من 466 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى القوات الروسية، منذ بداية الحرب بين البلدين قبل أكثر من عامين، إلى نحو 466 ألفا و150 جنديا، بينهم 1096 جنديا قتلوا أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان، أن قواتها دمرت خلال الحرب 7279 دبابة، منها دبابة 11 دبابة أمس السبت، و13991 مركبة قتالية مدرعة و11948 أنظمة مدفعية و1050 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و776 من أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت البيان إلى أنه جرى أيضا تدمير 348 طائرة، و325 مروحية، و9507 طائرة مسيرة، و2124 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16065 من المركبات وخزانات الوقود، و1971 من وحدات المعدات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه، منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.