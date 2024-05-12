 بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يقيل وزير الدفاع شويجو من منصبه ويعينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومى الروسي

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 12 مايو 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الأحد 12 مايو 2024 - 11:04 م

أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس والكرملين مساء اليوم الأحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال وزير دفاعه سيرجي شويجو من منصبه ليتولى منصب أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي.

وأعلن الكرملين أن شويجو سيحل محل نيكولاي باتروشيف كأمين لمجلس الأمن القومي.

وفي وقت سابق نقلت تاس عن مجلس الاتحاد التابع للبرلمان الروسى القول إن خليفة شويجو سيكون نائب رئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف.

وقد تلقى مجلس الاتحاد مقترحات بوتين بشأن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، ولم يُعلن عن سبب رسمي للتغيير الذي طال أعضاء في الحكومة.

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