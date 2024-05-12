برنامج الأغذية العالمي يحذر من نزوح جديد لعائلات غزة بحثا عن الغذاء

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حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، من اضطرار العائلات الفلسطينية بقطاع غزة إلى النزوح مجددا بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي بالتزامن مع إغلاق إسرائيل المعابر الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد "الأغذية العالمي" على "ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإلى حين التوصل إلى اتفاق يجب أن يستمر الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

واعتبر البرنامج الأممي الهجوم الشامل على مدينة رفح بمثابة "كارثة إنسانية".

كما سلط الضوء على "اضطرار العائلات الفلسطينية بقطاع غزة إلى النزوح مجددا بحثًا عن المأوى والغذاء والمياه".