مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية

حددت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 موعدا لإقامة الدورة الثانية للمهرجان، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر، ونقابة المهن السينمائية.

وتقرر فتح باب الاشتراك في مسابقات المهرجان "الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ على البيئة" في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو 2024.

وفي سياق متصل، وقع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما، برتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة، وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية.

وتخصص برنامج سنوي يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد، الذين أسهموا في تطور صناعة السينما على مدار تاريخها، مثل محمد وعمر عبدالعزيز، وعلي بدرخان، وهاني لاشين، والذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ومن المخرجين أيضا خيري بشارة، وداود عبدالسيد، وشريف عرفة، ومحمد ياسين، وعلي إدريس، وساندرا نشأت، وغيرهم لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد، وسيعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع.



يشار إلى أن عروض أفلام المهرجان تقام داخل دورعرض بوسط مدينة الغردقة، والقرية الشبابية، وقصر ثقافة الغردقة، وفي عروض خاصة على شاطئ البحر.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، تحت رعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة مع محافظة البحر الأحمر، ويتضمن دورته الثانية المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب، ويخصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء" تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.



