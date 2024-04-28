أعلن المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بمحافظة الجيزة، عن عودة شركة لادا الروسية لتصنيع سياراتها داخل مصر، قائلا إن الشركة بصدد تصنيع 6 فئات جديدة من سياراتها في مصر، تشمل سيارات فور باي فور، والتاكسي، والملاكي، ولاكشيري.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن «لادا» تستهدف إنتاج 30 ألف سيارة سنويًا في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف عن طرح أول طرازين من سيارات لادا بأسعار مفاجأة قبل نهاية الصيف الحالي، قائلا: «قبل نهاية الصيف الشركة ستكون قد طرحت الطرازين الأرخص بكميات كبيرة وسعرها مفاجأة ومميز جدا، ونسبة تصنيع المكون المحلي عالية جدا، والطرازات الستة جميعا بالسوق مع بداية العام».

وأكد أن سيارات لادا ستطرح بأسعار مميزة تناسب مختلف الفئات، مع نسبة تصنيع محلي عالية، مشددا أنها ستساهم في ضبط أسعار السيارات في السوق، لا سيما أنها تعتمد على مكونات محلية بنسبة عالية في تصنيع سياراتها في مصر.

ونوه بأنه سيتم استخدام مصانع مصرية قائمة بالفعل لتصنيع سيارات لادا حتى اكتمال بناء مصنعها الجديد في مدينة طربول الصناعية، وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي بضرورة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل واستغلالها.

وأضاف أن الشركة ستبدأ بتصنيع مكونات سياراتها في مصر خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، مؤكدا أن عودة لادا ستشكل منافسة قوية في السوق المصري، خاصة مع رغبة الشركة في استعادة مكانتها السابقة بقوة.