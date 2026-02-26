باريس سان جيرمان يحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه، موناكو، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق باريس سان جيرمان.

وتقدم نادي موناكو في النتيجة بالدقيقة 45 من الشوط الأول، عن طريق اللاعب، ماجني أكليوش، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل مامادو كوليبالي، لاعب موناكو على بطاقة حمراء في الدقيقة 57، قبل دقيقتين فقط من نجاح باريس سان جيرمان في تسجيل هدف التعادل، عن طريق اللاعب البرازيلي، ماركينيوس.

وفي الدقيقة 67، تمكن اللاعب، خفيتشا كفاراتسيخليا من تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يسجل جوردان تيزيه هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 90.

واستفاد باريس سان جيرمان من الفوز في مباراة الذهاب على موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بالتعادل في مباراة اليوم إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.