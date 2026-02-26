 الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران أطفالا من غزة في المستشفى ومخيما للاجئين خلال رحلة إلى الأردن - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 12:27 ص القاهرة
الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران أطفالا من غزة في المستشفى ومخيما للاجئين خلال رحلة إلى الأردن

عمان - الأردن - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 11:49 م

زار الأمير هاري وزوجته ميجان مخيما للاجئين ومستشفى في الأردن اليوم الأربعاء لبدء رحلة تسلط الضوء على المنظمات التي تساعد المدنيين المتضررين من الحرب والنزوح.

ومنذ تنحيهما عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في عام 2020، أعطى الزوجان الأولوية لدعم المشاريع التي تساعد المدنيين المتضررين من الحرب، وخاصة الأطفال المصابين والنازحين.

ودعمت مؤسستهما غير الربحية، "أرتشويل فيلانثروبيز"، مؤخرا جهود منظمة الصحة العالمية لإجلاء الأطفال من غزة وإحضارهم إلى الأردن لتلقي العلاج.

والتقى هاري وميجان، بعض هؤلاء الأطفال اليوم في المستشفى التخصصي في عمان.

كما زارا مخيم الزعتري للاجئين، الذي يقطنه آلاف السوريين الذين لا يزالون نازحين بعد أكثر من عقد من الصراع في بلدهم الأم.

