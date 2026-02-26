الخطوط الجوية الملكية الهولندية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من أول مارس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM تعليق رحلاتها بشكل مؤقت بين أمستردام وتل أبيب، اعتبارًا من الأول من مارس المقبل وحتى إشعار آخر.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية، لا سيما على خلفية الأزمة مع إيران، دون أن تشير الشركة صراحة إلى أن هذه التطورات تمثل سببًا مباشرًا لتعليق الرحلات.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها تواصل تكييف شبكة رحلاتها العالمية باستمرار وفقًا لاعتبارات الطلب في السوق والظروف التشغيلية، مضيفة: "في الوقت الحالي، لا يعد تشغيل الرحلات إلى تل أبيب مجديًا من الناحيتين التجارية أو التشغيلية".

وأكدت الشركة أنها ستواصل متابعة التطورات عن كثب، وستعيد تقييم قرار تعليق الرحلات تبعًا للظروف المستجدة.

وأوضحت أن المسافرين المتأثرين بالقرار يتم إخطارهم بشكل مباشر، وسيُعرض عليهم إما إعادة الحجز على رحلات بديلة أو استرداد قيمة التذاكر.