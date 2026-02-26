كوبا: مقتل 4 أشخاص على متن قارب سريع مسجل في فلوريدا

قالت حكومة كوبا، اليوم الأربعاء، إن جنودها قتلوا أربعة أشخاص على متن قارب سريع مسجل في فلوريدا فتح النار على الجنود في المياه الكوبية.

وأصدرت وزارة الداخلية في كوبا، بيانا تضمن تفاصيل قليلة بشأن إطلاق النار، ولكنه أشار إلى أن القارب كان على مسافة ميل واحد إلى شمال شرق كايو فالكونز، قبالة الساحل الشمالي لكوبا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي مواطنين أمريكيين على متن القارب.

ونشرت الحكومة رقم تسجيل القارب، ولكن وكالة "أسوشيتد برس" لم تتمكن من التحقق من تفاصيل القارب بسبب عدم الإعلان عن تسجيله في ولاية فلوريدا.

وقال مسئولون، إن رجل أمن كوبي أصيب، بينما قُتل أربعة من المشتبه بهم وأصيب ستة آخرين.

لم يعرف على الفور ما الذي كان يقوم به القارب والموجودون على متنه في المياه الكوبية.

ولم يرد مسئولون في حرس السواحل الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض، على طلبات للتعليق على الحادث.