 محمود عباس يحذر: اجتياح رفح سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين - بوابة الشروق
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محمود عباس يحذر: اجتياح رفح سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين

وكالات
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 12:05 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 12:05 م

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم، المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وقال أبومازن، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: نطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بإسرائيل.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية، مضيفاً: إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطين، بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.
وشد على ضرورة التوصل لحل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة. وتابع: أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.

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