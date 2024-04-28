محمود عباس يحذر: اجتياح رفح سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم، المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقال أبومازن، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: نطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بإسرائيل.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية، مضيفاً: إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطين، بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.

وشد على ضرورة التوصل لحل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة. وتابع: أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.