تراجع الذهب مع ارتفاع سعر الدولار قبل إعلان قرارات السياسة النقدية الأمريكية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات، اليوم الثلاثاء، على خلفية ارتفاع سعر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة غدا الأربعاء.

من المتوقع أن يبقي المجلس على سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية دون تغيير، لكن الانتباه سيتركز على تصريحات مسؤولي المجلس بشأن توقيت خفض الفائدة، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة والمستهلك إلى تراجع التفاؤل باحتمال خفض الفائدة في يونيو المقبل.

وارتفع مؤشر سعر الدولار في التعاملات الأوروبية إلى 06ر104 نقطة، لكنه فقد بعض مكاسبه فيما بعد، لينهي التعاملات بارتفاع نسبته 4ر0% إلى 85ر103 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 60ر4 دولار إلى 70ر2159 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 130ر0 دولار إلى 135ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0555ر0 دولار إلى 0745ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر في المئة و1ر0% لينهي سنوات من الفائدة السلبية في البلاد.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك التي استمرت يومين.

يذكر أن قرار زيادة سعر الفائدة اليابانية هو الأول من نوعه منذ 17 عاما، وهو ما يمثل تحولا كبيرا بعيدا عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش، ليصبح البنك الياباني أخر بنك مركزي رئيسي في العالم يتخلى عن الفائدة السلبية.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال فبراير الماضي ارتفع بنسبة 7ر10% إلى ما يعادل 521ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 3ر12% إلى ما يعادل 374ر1 مليون وحدة سنويا خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بنسبة 1ر7% إلى ما يعادل 425ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 331ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.