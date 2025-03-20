محمد سامي يعتزل الإخراج التلفزيوني: أخشى الوقوع في فخ التكرار والملل

أعلن المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج التلفزيوني وتفرغه طوال العامين المقبلين للدراسة في الخارج، مؤكّدًا أن مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس" هما آخر أعماله الدرامية، وأن قرار الاعتزال كان مبيتًا لديه، لكنه تأجّل بسبب التزامه بعقود طويلة مع عدة شركات، كان آخرها عام 2025.

وبرّر محمد سامي قراره برغبته في ترك بصمة جيدة لدى الجمهور، وتجنب الوقوع في فخ التكرار والملل.

وقال سامي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وداعًا للدراما التلفزيونية هذه السنة كانت آخر أعمالي التلفزيونية، والتي أودّع بها المسلسلات، رحلة طويلة استمرت قرابة 15 عامًا، قدّمت خلالها كل ما استطعت لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل الله نجاحات عديدة مع نجوم كثيرين، ومع شركات وقنوات مرموقة، كان الجمهور دائمًا يشجّعني، سواء بردود أفعاله أو بتصويته لي في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل الله ثم الجمهور. ربما المقربون مني يعلمون أنني اتخذت هذا القرار منذ فترة، وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، لكنني كنت ملتزمًا بإنهاء تعاقداتي مع شركات ونجوم، والحمد لله أنني أنهيتها، وكان آخرها في عام 2025".

وأكد "لم يعد لديّ شيء جديد أقدّمه في التلفزيون، وأخشى أن يصل الجمهور إلى مرحلة التشبع من أسلوبي، أو أن أقع في فخ التكرار ودائرة التوقع والملل. وحده الله القادر على الدوام. الحمد لله، آخر عملين لي، إش إش وسيد الناس، حققا نجاحًا كبيرًا، وأنا سعيد بذلك. كل يوم تُخرج بلدي العظيمة، مصر، صناعًا جددًا موهوبين ومثقفين، يمكنهم تقديم الأفضل، وسنظل دائمًا نقدم أعمالًا مصرية يلتف حولها الجمهور العربي".

وتابع "أشكر كل من ساعدني في هذه الرحلة، وأشكر كل زميل كانت المنافسة معه دافعًا للتميز. وأعتذر عن أي مشهد قدمته خلال مسيرتي ولم يلقَ استحسان الجمهور أو إعجابهم. في النهاية، الفنان دائمًا يجرّب، والفنون كما يقولون "جنون".

وقال "ادعوا لي، فأنا مقبل على السفر خارج مصر لمدة عامين لدراسة شيء جديد طالما رغبت في تعلمه، لكنني أجلته كثيرًا، إلى أن أدركت أنني أكبر سنًّا، وأخشى أن يفوتني العمر قبل أن أحقق هذه الرغبة، أنا مقتنع بأن الإنسان يمكنه في أي وقت أن يقرر التوقف عن شيء يحبه، ليجرب شيئًا آخر يحبه أيضًا، لكن الأمر يحتاج إلى عائلة تسانده في اتخاذ القرار".

واختتم، "كل التوفيق لزملائي، أحبكم وأشكركم على سنوات المنافسة الجميلة التي صنعت أسماءنا جميعًا، وأتمنى لنفسي النجاح في خطوتي الجديدة".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات معدودة من احتفاله مع الفنان عمرو سعد بانتهاء تصوير مسلسل "سيد الناس" في مدينة الإنتاج الإعلامي.