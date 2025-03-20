 مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بسوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 3:26 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 3:26 ص

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز البلينا، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود وفيات ومصابين بمركز البلينا على الطريق الصحراوي الغربي. وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بقيادة (م. ع - 37 عامًا) اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع (م. ع - 67 عامًا) بالمعاش، و(ع. م - 38 عامًا) عامل، و(ر. ع - 70 عامًا) مزارع، و(م. م - 37 عامًا) عامل، وإصابة قائد السيارة و(ب. أ - 65 عامًا) عامل، و(ح. ع - 47 عامًا) عامل، و(ع. م - 19 عامًا) عامل، و(م. ع - 52 عامًا) عامل، و(ح. ع - 33 عامًا) عامل، و(م. أ - 35 عامًا) عامل، و(ع. م - 40 عامًا) عامل، وجميعهم من ركاب السيارة.

تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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