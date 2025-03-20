قرر بنك إنجلترا، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في المملكة المتحدة دون تغيير عند 4.50%، على الرغم من ضعف نمو الاقتصاد وتزايد حالة عدم اليقين التي تواجهها البلاد في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تقرر لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في البنك، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.50%.

ويأتي قرار بنك إنجلترا، بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وكانت لجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفائدة الرئيسية لبنك إنجلترا من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25% 3 مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة منذ أغسطس الماضي، وكان أخر خفض للفائدة في فبراير الماضي، بعدما انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10%.