أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في البلاد بشكل أكبر ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال يوليو الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 74 عاما إلى 9.3% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 9.9% في يونيو الماضي، و7.9% في نفس الفترة من عام 2024.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 269 ألفا خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 294 ألفا في يونيو الماضي.

كما تراجع معدل بطالة الشباب، للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، إلى 16.8% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ22.1% في يونيو السابق عليه.

كما أظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف إلى 63.3% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ64.2% في يونيو الماضي.