رئيس الاذاعة: حسام عقل جاء الاجتماع مع المرشحين للجنة وعرض خدماته ولم يتم أخذ قرار بشأنه

أعلنت إدارة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، العمل على تشكيل جديد للجنة الدراما بالإذاعة.

وقال بيان صادر عن الهيئة، إنه يجري حاليا بحث تكليف مقرر جديد للجنة، والتي ستضم نخبة من الخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية البارزة، ويجري إعلان تشكيلها الجديدة الشهر المقبل.

ويأتي ذلك عقب الجدل الذي أثاره تشكيل اللجنة الحالية، والتي أعلن عنها الإذاعي رضا سليمان، في 13 أعسطس الجاري، وضمت في عضويتها أحد العناصر المحسوبة على جماعة الإخوان المحظورة.

وكانت لجنة الدراما بالإذاعة، تشكلت برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، ومقررها الإذاعي رضا سليمان، وتضم في عضويتها كل من الكاتب مسرحي، وسيناريست محمد السيد عيد، والمخرجين إذاعيين محمد مرعي، ومجدي سليمان، وأحمد أبوطالب، وعمرو عبده دياب، ومحمد خالد، ود. ناهد الطحان، والكاتب الصحفي عاطف سليمان، والناقد منير عتيبة، والكاتب المسرحي والإذاعي عماد مطاوع، والكاتب والروائي ناصر عراق، والشاعر عبده الزراع.

كما ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبى بكلية التربية في جامعة عين شمس.

ومن جانبه، أكد رئيس الإذاعة الدكتور محمد لطفي، أن الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن انضمام الدكتور حسام عقل إلى لجنة الدراما في الإذاعة المصرية، ليس له أساس، مشيرا إلى عدم تشكيل اللجنة حتى الآن.

وكشف عن عقد اجتماع مع الأسماء المرشحة، ولكن حتى لم يتم تشكيل اللجنة أو معرفة آلية عملها، مشيرا إلى أن حسام عقل جاء الاجتماع وعرض خدماته، ولم يتم أخذ قرار بشأنه داخل لجنة الدراما، مؤكدا انه لم يكن يعرفه من قبل.

وكانت أزمة لجنة الدراما تفجرت عندما وجه النائب مصطفى بكري، انتقدا عبر تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، لقرار تعيين حسام عقل في اللجنة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي؛ لارتباط اسم حسام عقل بجماعة الإخوان، وهجومه الدائم على الدولة المصرية.