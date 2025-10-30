باكستان تعلن تحييد 18 مسلحا في إقليم بلوشستان الحدودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رجحت تلقيهم دعما من الهند..

أعلنت باكستان، الخميس، تحييد 18 مسلحًا خلال يومين، في عمليتين نفذتها قواتها الأمنية بإقليم بلوشستان الحدودي مع أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن قواته نفذت عمليتين منفصلتين في 28 و29 أكتوبر الجاري بعد تلقي معلومات حول وجود مسلحين يعتقد أنهم مدعومون من الهند، في محيط جبال تشيلتان ومنطقة كيش بالإقليم.

وأكد البيان تحييد 18 مسلحًا في الاشتباكات التي اندلعت خلال العمليتين، وضبط كميات كبيرة من الذخائر.

وتشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات المسلحة، خصوصًا في إقليمي خيبر بختونخوا (شمال غرب) وبلوشستان (جنوب غرب)، المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة تدعي الدفاع عن حقوق جماعتي البشتون والبلوش العرقيتين هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين في الإقليمين.

كما تتهم إسلام آباد، "حركة طالبان باكستان"، بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكما ذاتيا لسكانه من قومية البلوش.​​​​​​​