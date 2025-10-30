انهيار مبنى سكني في تركيا يودي بحياة 4 أفراد من أسرة واحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفر انهيار مبنى سكني من 7 طوابق في مدينة جبزي بشمال غرب تركيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عن دفن أسرة من 5 أفراد تحت الأنقاض ووفاة أربعة منهم.

وقالت قناة تي.آر.تي. التركية الإخبارية الرسمية، إن المتوفين من أفراد أسرة بيلير هم: الأب ليفينت 43 عاما والأم أمينة 37 عاما والأبنة هايرونيسا 14 عاما والابن محمد أمير 12 عاما.

وأنقذ رجال الإنقاذ الابنة الكبرى ديلارا، التي تبلغ من العمر 18 عاما، وانتشلوا جثامين الأطفال الأصغر بحلول مساء أمس الأربعاء.

وقال نائب وزير الداخلية محمد أكتاش للصحفيين صباح اليوم الخميس، إنه جرى انتشال جثتي الأب والأم ليلا.

وقالت تي.آر.تي. إنه جرى إرسال 627 رجل إنقاذ إلى الموقع.

وفي حين أن وكالة الأناضول التركية للأنباء قالت إن سبب الانهيار غير معلوم، أشار العمدة زينور بيوكوز لوسائل الإعلام المحلية إلى أن السبب قد يكون مرتبطا بعملية إنشاء مترو قريب.

جدير بالذكر أن جبزي تقع على طول فيلق زلزالي شمال الأناضول وهو أحد المراكز الرئيسية التي ضربها زلزال بقوة 7.6 درجة في 1999 والذي أسفر عن وفاة ما يقدر بـ18000 شخص في المجمل.