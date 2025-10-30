السعودية: 5% ارتفاعا في الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثالث من 2025

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، ارتفاعا بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وجاء هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 2ر8 %، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 5ر4 %، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 8ر1 % على أساس سنوي، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس .

وأضافت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 6ر2 %، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0ر2 %، بالإضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 2ر0 % لكل منهما.

في السياق ذاته، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نمواً بنسبة 4ر1 % في الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام ، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1ر3 %، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 7ر0 %، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6ر0 % على أساس ربعي.