ترامب يهدد الحوثيين في اليمن بـ«الإبادة الكاملة»

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المتمردين الحوثيين في اليمن بـ"الإبادة الكاملة"، بينما واصلت الضربات الجوية الأمريكية استهداف مواقع خاضعة لسيطرتهم، في تصعيد جديد يضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة.

واستهدفت الضربات العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة شمال غربي اليمن، مساء الأربعاء، وفقا لقناة المسيرة التابعة للجماعة. وبثت القناة مشاهد لرجال الإطفاء وهم يكافحون حريقا في صنعاء، إلى جانب أضرار لحقت بمزرعة أغنام في محافظة الجوف.

كما أفادت القناة بوقوع ضربات جوية ليلة الثلاثاء، في حين لم يقدم الجيش الأمريكي تفاصيل دقيقة حول المواقع المستهدفة منذ بدء حملة الضربات الجوية. وأسفرت الضربات الأولى، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وفي خضم القصف، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشال أن "أضرارا هائلة أُلحقت بالهمج الحوثيين"، مضيفا: "راقبوا كيف ستتفاقم الأمور تدريجيا... هذه ليست معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم القضاء عليهم تماما!".

وفي الوقت ذاته، جدد ترامب تحذيراته لإيران، مطالبا إياها بالتوقف عن تسليح الحوثيين. وزعم، دون تقديم أدلة، أن طهران "خففت من حدة دعمها العسكري للحوثيين"، لكنه شدد قائلا: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا!".