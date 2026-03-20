الجمعة 20 مارس 2026 3:44 م القاهرة
محافظ الإسكندرية يزور المرضى بمستشفى الأنفوشي للأطفال لتهنئتهم بعيد الفطر

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:07 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:07 م

زار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مستشفى الأنفوشي للأطفال، في إطار حرصه على تهنئة المرضى والأطقم الطبية بعيد الفطر المبارك.

وحرص المحافظ، خلال الزيارة، على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المرضى، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما قدم التهنئة لهم ولذويهم بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، خاصة في مثل هذه الأوقات.

كما أشاد المحافظ، بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الكبير في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، ومشاركة مختلف فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، بما يعكس روح التلاحم والتكافل المجتمعي.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام بالمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء وليد منصور، رئيس حي الجمرك.

